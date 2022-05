Hangar 13: Haden Blackman abbandona lo studio, era capo e fondatore del team di Mafia 3

Haden Blackman, capo e fondatore di Hanger 13, ha annunciato di aver lasciato la società e 2K dopo sette anni. Blackman sarà sostituito da Nick Baynes, che ha 30 anni di esperienza di leadership nel settore ed è entrato a far parte di Hanger 13 nel 2018 per avviare Hanger 13 Brighton. È stato responsabile della pubblicazione di Mafia: Definitive Edition e di Mafia Trilogy.

Blackman ha trascorso i suoi primi anni presso LucasArts ed è stato un produttore di Star Wars: Galaxies, il project lead di Star Wars: The Force Unleashed, e altro. Ha anche scritto diversi fumetti di Star Wars, tra cui Jango Fett: Open Seasons, Star Wars: Starfighter, e Darth Vader & The Ghost Prison.

Sebbene non sia chiaro quale sia il futuro di Blackman, 2K ha detto che sta lasciando la società per "perseguire la sua passione in una nuova impresa".

Il protagonista di Mafia 3

"Ciao team, è con emozioni contrastanti che condivido con voi diversi aggiornamenti sulla leadership di Hangar 13", si legge nell'annuncio interno di 2K. "Haden Blackman si sta dimettendo da capo dello studio di Hangar 13, e sta lasciando l'azienda per perseguire la sua passione in una nuova impresa. Siamo grati per la leadership di Haden nel fondare Hangar 13, costruire e unire i team a Novato, Brighton e in Repubblica Ceca, e pubblicare più giochi e collection di Mafia che hanno definito la storia dello studio. Ciò che Haden ha contribuito a costruire continuerà a crescere per gli anni a venire. Sosteniamo tutti i nostri dipendenti che perseguono le loro passioni, e non gli auguriamo altro che il meglio per ciò che verrà."

"Nick Baynes, Studio Head of Hangar 13 Brighton assumerà il ruolo di Studio Head di Hangar 13. Con 30 anni di esperienza di leadership nel settore, Nick è entrato in Hangar 13 nel 2018 per fondare Hangar 13 Brighton, e ha trascorso gli ultimi quattro anni a far crescere il team, a costruire le capacità dello studio e a lanciare progetti formidabili come Mafia: Definitive Edition e Mafia Trilogy. Spero che vi unirete a me nel ringraziare Haden e nell'augurargli il meglio, e nel congratularvi con Nick per la meritata promozione. Sebbene il cambiamento possa essere impegnativo, può anche generare nuove opportunità e successo. Siamo fiduciosi che lo studio sia in ottime mani per i molteplici progetti attualmente in corso, e il team ha il pieno supporto di 2K".

Hanger 13 è stata fondata nel 2014 da 2K con Blackman al timone. Mafia 3 è stato l'unico nuovo titolo che lo studio ha pubblicato da allora. Nel 2018, Hanger 13 è stato colpito da "significativi" licenziamenti. Lo studio ha poi continuato a lavorare con Gearbox Software su Borderlands: The Handsome Collection e la già citata Mafia Trilogy.