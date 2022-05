Windows 11: il più recente preview update potrebbe bloccare le app, ecco quale versione evitare

Windows 11 si è da poco aggiornato all'update preview KB5012643 il quale, però, può creare vari problemi con le applicazioni, arrivando al punto di bloccarle. Microsoft ha suggerito di non istallarlo e ha indicato quali potrebbero essere le soluzioni nel caso nel quale lo abbiate fatto.

Microsoft ha confermato il problema nei documenti ufficiali di Windows 11 e ha affermato che gli utenti che utilizzano la versione 21H2 di Windows 11 dovrebbero evitare l'update preview KB5012643 in quanto le app che utilizzano .NET Framework 3.5 potrebbero non funzionare. Il problema sarebbe legato a parti specifiche del framework. In generale, sembrerebbe che le app che utilizzano feature come Windows Communication e Windows Workflow Foundation siano quelle che più probabilmente potrebbero imbattersi in problemi.

Windows 11

Microsoft non ha fornito una lista di app di Windows 11 che potrebbero avere problemi, ma ha raccomandato di non istallare l'update preview KB5012643. Se l'avete già istallato, potete ritornare a una versione precedente tramite le impostazioni di Windows Update. Se per caso non vi fosse possibile, si può riabilitare .NET Framework 3.5 e Windows Communication Foundation in Windows Features tramite il pannello di controllo, seguendo le istruzioni a questo indirizzo.

La scelta migliore e più rapida è comunque ritornare alla vecchia versione, in attesa che Microsoft trovi una soluzione per questi problemi di Windows 11.