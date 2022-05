Destiny 2: Stagione dei Rinati, trailer per i Giochi dei Guardiani

Destiny 2: Stagione dei Rinati ha visto l'inizio dei Giochi dei Guardiani, un evento gratuito che terminerà il 24 maggio e includerà anche una sfida fra streamer appartenenti a quattordici paesi diversi: ecco il trailer da Bungie.

Come sappiamo, qualche settimana fa Sony ha comprato Bungie, ma per il momento l'acquisizione non ha determinato alcun cambiamento sul piano del supporto al loro titolo, in attesa di annunci relativi al prossimo episodio.

"Cacciatori, stregoni e titani potranno partecipare a una serie di attività legate all'evento, ottenendo punti per sé e per la propria squadra", si legge nel comunicato. "I guardiani torneranno dal tronomondo di Savathûn, si riscalderanno con la nuova playlist di allenamento e poi affronteranno la playlist degli assalti competitivi per guadagnare medaglioni degli assalti e raggiungere punteggi elevati ogni settimana."

"Entrambe le playlist offriranno inoltre l'opzione di gioco in solitaria, pensata per coloro a cui piace fare una bella sudata. Sarà inoltre possibile contribuire al successo della propria squadra con l'alloro ottenuto giocando a gran parte delle attività PvE durante l'evento. In palio ricompense come la mitragliatrice esotica Erede Legittimo e il suo catalizzatore, una mitraglietta leggendaria, una nave esotica e tanto altro."

"I guardiani che non vogliono passare inosservati durante l'evento potranno recarsi all'emporio Everversum di Tess Everis e dare un'occhiata alle sue proposte. Inoltre, coloro che accenderanno più torce di platino sbloccheranno il boccale dei Giochi dei Guardiani e la medaglia dei Giochi dei Guardiani tramite il programma Ricompense di Bungie."

"Ogni fine settimana si terrà una cerimonia del podio che assegnerà a ciascuna classe un'aura d'oro, d'argento o di bronzo a seconda della posizione raggiunta in classifica. La classe vincente sarà comunicata durante la cerimonia di chiusura dei Giochi dei Guardiani del 24 maggio e riceverà un trofeo che sarà esposto alla Torre per il resto dell'anno."