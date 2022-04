LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker: lancio globale migliore di sempre per un gioco LEGO

Con un breve post su Twitter, diramato tramite l'account ufficiale del franchise, Warner Bros. Interactive e TT Games hanno reso noto che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ha fatto registrare il lancio globale migliore di sempre per un titolo LEGO.

"Abbiamo stabilito un nuovo record!!! Grazie a tutti i giocatori per averci aiutato a rendere LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker il più grande lancio nella storia dei giochi LEGO!"

Che il nuovo titolo di TT Games stesse riscuotendo un grande successo era intuibile da diversi fattori, soprattutto dall'andamento su Steam, in qualche modo verificabile tra posizioni occupate nella classifica globale e numero di giocatori contemporanei. Ora abbiamo la conferma ricevuta da fonti ufficiali, che sancisce l'ennesimo colpo della serie LEGO, amatissima sin dai suoi esordi.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, in cui abbiamo scritto:

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker si è fatto attendere a lungo ma alla fine si è confermato essere proprio il titolo mastodontico che TT Games ci aveva promesso. La varietà di contenuti e collezionabili non ha precedenti, e sul fronte del gameplay abbiamo riscontrato miglioramenti importantissimi che rendono l'esperienza molto più coinvolgente e appagante. È stata tuttavia l'enorme passione per la galassia lontana lontana a conquistarci: il nuovo LEGO Star Wars è un trionfo di citazioni, riferimenti e chicche che ci hanno fatto perdonare alcune incertezze tecniche più o meno rilevanti. Se amate i LEGO e Guerre Stellari e cercate un titolo non troppo difficile, ma pieno di contenuti, non fatevelo scappare.