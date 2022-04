Kao the Kangaroo: data d'uscita ufficiale annunciata da un nuovo trailer

Tate Multimedia ha annunciato la data d'uscita ufficiale del platform 3D Kao the Kangaroo con un nuovo trailer: il 27 maggio 2022. Il gioco sarà lanciato su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X e S Xbox One.

Il filmato in sé mostra alcune sequenze di gioco. In particolare si concentra su due dei poteri dei guantoni di Kao: il fuoco, che consente di distruggere alcune barriere, e il ghiaccio, che consente di creare piattaforme. Ce ne saranno anche altri, che non vengono svelati.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Kao the Kangaroo, fresco di pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

Kao the Kangaroo è un gioco per certi versi caparbio, uno di quelli che nessuno sembrava volere, ma che potrebbe rivelarsi migliore di quanto previsto, anche perché non accompagnato da chissà quali aspettative. In fondo Kao è uno dei tanti personaggi minori che hanno fatto la storia dei videogiochi e che oggi nessuno più ricorda, con la differenza che lui vuole provare a ritornare sotto la luce dei riflettori, anche solo per un breve momento, facendosi largo a colpi di pugni. Per ora lo sforzo ci sembra fruttuoso, ma staremo a vedere se ce la farà.