ASUS ROG Rapture GT-AX6000: la recensione del router WiFi 6 perfetto per il gaming

Pronto per grandi battaglie. Così ASUS descrive il suo nuovo router della serie ROG Rapture : il GT-AX6000. E in effetti il design di questo colosso del networking troverebbe facilmente spazio in qualche set di fantascienza, come mezzo d'assalto corazzato pronto ad affrontare caccia TIE e Q-Ship di Thanos. Ma anche nel salotto di casa può avere il suo perché.

La sicurezza è garantita tramite l'AiProtection Pro di Trend Micro, una suite completa di internet security con aggiornamenti illimitati nel tempo già inclusi: questo rimane sincronizzato con il database cloud di Trend Micro per ottenere le firme più recenti per il sistema di prevenzione delle intrusioni, il blocco dei siti dannosi, il rilevamento e il blocco dei dispositivi infetti e il filtro del contenuto. Da notare infine la possibilità di usare la porta USB 3.0 Type-A sia per il file sharing, sia per collegare un dongle 3G/4G/5G o uno smartphone in modo da sfruttare il router anche con una connessione mobile.

La dashboard permette poi di lavorare facilmente sul Port Forwarding grazie alla funzione OpenNAT , che offre vari preset per configurare le porte da aprire in base a cosa si vuole giocare in quel momento. ASUS AiMesh consente di estendere la propria rete utilizzando qualsiasi router compatibile come nodo mesh, così da fare buon uso anche dei precedenti modelli di router ASUS.

Nonostante la sua stabilità non è facile trovare una superficie in grado di fargli spazio tra il mobilio, specie se avete già un modem ingombrante come la nostra vecchia Vodafone Station Revolution. Il posizionamento verticale è impossibile e appenderlo al muro non è un'opzione, anche a causa delle 4 grandi antenne rimovibili, di colore nero con finiture rosse, che non è facile posizionare in maniera corretta tenendo il router appoggiato a una parere. La loro installazione comunque è semplice, pur rimanendo un'operazione un po' noiosa.

L'ASUS ROG Rapture GT-AX6000 non passa certo inosservato. Il suo design aggressivo ha tutto quello che il gamer più accanito può desiderare: linee spezzate, luci RGB, antenne simili alle zampe di un ragno robot... Ma quando si va a cercare una collocazione per il nuovo arrivato, beh, lì iniziano i problemi. Siamo infatti di fronte a uno dei router Wi-Fi più grandi sul mercato (solo il GT-AXE11000, di cui parleremo tra qualche giorno, lo batte): i suoi angoli formano dei piedi che migliorano la ventilazione, ma se le temperature non sono mai state un problema durante i nostri test, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l'ingombro.

Esperienza d'uso

Il logo ASUS ROG è la parte che si illumina nel Rapture GT-AX6000

L'esperienza d'uso con ASUS ROG Rapture GT-AX6000 è da top di gamma. Abbiamo testato il router in WAN, a cascata con una Vodafone Station su linea FTTH da 1 Gbps, con un PC desktop con connessione di rete Intel Ethernet I219-VGAMING, con le console PS5 e Xbox Series X e con vari dispositivi mobile, alcuni dei quali compatibili con WiFi 6. In tutte le prove il router ASUS si è mostrato impeccabile: affidabile come router principale, veloce nella trasmissione dei dati in WiFi e con una copertura superiore alla media in tutti gli angoli dell'appartamento - e anche al suo esterno - grazie all'utilizzo della tecnologia RangeBoost Plus, che aumenta la portata anche rispetto ad altri router della linea ASUS ROG. Per darvi un'idea della scarsa qualità dei router che usiamo ogni giorno, abbiamo verificato un incremento della velocità di circa il 30% in 5 GHz, con dispositivi non compatibili con WiFi 6, rispetto alla Vodafone Station. Anche come NAS fa il suo dovere, dando accesso rapido ai file contenuti in un disco portatile a tutti i dispositivi della rete.

La dashboard dell'ASUS ROG Rapture GT-AX6000 è ricca di opzioni

Configurazione

La prima configurazione è intuitiva, ma non per questo rinuncia alla completezza. La dashboard ha un aspetto un po' retro e meriterebbe una rinfrescata grafica, ma le opzioni presenti sono soverchianti. Soprattutto lato WiFi abbiamo un gran quantitativo di opzioni, che permettono di agire su praticamente ogni aspetto della rete. Se possedete giù un router ASUS il passaggio delle configurazioni già esistenti sarà una passeggiata; in caso contrario vi consigliamo comunque di disattivare il WiFi del vostro modem router e assegnare al ROG lo stesso SSID e la stessa password: così non dovrete ricollegare tutto. Un trucchetto che risulta particolarmente utile se avete elementi di domotica in casa, come moduli SONOFF all'interno delle prese che altrimenti andrebbero tirati fuori e riconfigurati singolarmente.

Anche l'app mobile ASUS Router è ben congeniata: pur non andando in profondità come l'interfaccia web, dà accesso a tutte le funzioni principali. Fate solo attenzione a non smanettare troppo: è molto facile modificare qualche opzione cruciale ed essere costretti a effettuare il ripristino di fabbrica del router. E ovviamente anche qui è presente una modalità gioco mobile per ottimizzare le prestazioni gaming di smartphone e tablet.