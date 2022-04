Classifica giapponese, 13 Sentinels: Aegis Rim per Switch in seconda posizione

13 Sentinels: Aegis Rim per Nintendo Switch ha debuttato in seconda posizione nella classifica giapponese: un ottimo risultato per il titolo di Vanillaware, che tuttavia non è riuscito a insidiare il dominio di Kirby e la Terra Perduta, ancora primo.

Classifica software giapponese dall'11 al 17 aprile 2022



[NSW] Kirby e la Terra Perduta - 38,234 (589,200) [NSW] 13 Sentinels: Aegis Rim - 27,199 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 13,137 (4,567,753) [NSW] Winning Post 9 2022 - 12,704 (New) [NSW] Battle Spirits: Connected Battlers - 10,764 (New) [PS4] Winning Post 9 2022 - 9,421 (New) [NSW] Minecraft - 9,141 (2,604,603) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 6,643 (4,847,161) [NSW] Leggende Pokémon: Arceus - 6,444 (2,223,120) [NSW] Ring Fit Adventure - 5,064 (3,122,541)

Come si può vedere, ancora una volta la top 10 nipponica si presenta quasi come un monopolio esclusivo della console ibrida Nintendo, con solo il nuovo episodio di Winning Post per PS4 a segnare una differenza.

Kirby e la Terra Perduta (recensione) ha superato già da un po' il mezzo milione di copie vendute nel solo Giappone, e immaginiamo rimarrà nella parte alta della classifica ancora a lungo.

Per quanto riguarda invece l'hardware, la situazione è più o meno sempre la stessa, con le tre versioni di Switch al comando e a seguire PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Come sappiamo, il trend risulta influenzato dalle scarse disponibilità delle piattaforme next-gen.

Classifica hardware giapponese dall'11 al 17 aprile 2022