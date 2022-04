GeForce Now: God of War aggiunto al servizio, insieme ad altri titoli

Come ogni giovedì, Nvidia ha annunciato i nuovi giochi aggiunti al servizio GeForce Now, tra i quali spicca God of War. In questo modo il titolo di PlayStation diventa giocabile su di una moltitudine di sistemi, ossia tutti quelli che supportano GeForce Now. Questo l'elenco dei giochi aggiunti questa settimana:

Lila's Sky Ark (nuovo lancio su Steam)

Lumote: The Mastermote Chronicles (nuovo lancio su Steam)

MotoGP22 (nuovo lancio su Steam)

Terraformers (nuovo lancio su Steam)

Warstride Challenges (nuovo lancio su Steam)

EQI (Steam)

God of War (Steam ed Epic Games Store)

Twin Mirror (Steam ed Epic Games Store)

Grazie alla potenza di GeForce NOW ed al cloud streaming, gli utenti potranno viaggiare tra le terre selvagge nordiche caratteristiche del gioco, e anche sui loro Mac a 1440p o 1600p e tutti i dispositivi supportati. In alternativa, è possibile giocare anche sul proprio cellulare fino a 120 FPS, con una durata della sessione di gioco fino a otto ore per i membri con abbonamento RTX 3080.

Questa settimana annunciamo anche l'arrivo di una nuova serie di demo di giochi gratuiti instant-play in streaming su GeForce NOW.