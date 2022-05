Xbox: i giochi in prova gratuita di inizio maggio 2022 svelati ufficialmente

Microsoft ha indicato i giochi in prova gratuita della promozione Free Play Days di Xbox, note anche in italiano come Giornate di gioco gratuito. Ricordiamo che questa promozione è valida solo per gli abbonati a Xbox Live Gold e, di conseguenza, anche agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate. I giochi del momento sono:

Call of The Sea

Sid Meier's Civilization VI

Overcooked! All You Can Eat

L'informazione è stata condivisa su Twitter (anche) da Idle Sloth, come potete vedere qui sotto.

Call of the Sea è un'avventura ispirata a Lovecraft, ma non horror, con enigmi e una buona storia. Sid Meier's Civilization VI è il noto gioco di strategia 4X, in circolazione su PC sin dal 2016. Overcooked! All You Can Eat è invece un party game fondato sulla cooperativa nel quale dobbiamo cucinare vari cibi entro un tempo massimo, in cucine dalla struttura "particolare".

Diteci, siete interessati a queste prove gratuite di Xbox?