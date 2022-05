Ravenholm, un video sul gioco di Half-Life 2 da Arkane che non ha mai visto la luce

Ravenholm è il nome del gioco di Half-Life 2 sviluppato da Arkane Studios che non ha mai visto la luce, e a cui Noclip ha dedicato un interessante video documentario con tante sequenze di gameplay.

Conosciuto anche come Half-Life 2: Episodio 4, Ravenholm è stato in lavorazione per un paio di anni, dal 2006 al 2007, ma poi si è deciso di interromperne lo sviluppo e il progetto non si è concretizzato.

A rivelare la sua esistenza è stato l'ex concept artist di Arkane Randy Humphries, che circa dieci anni fa ha pubblicato alcuni artwork legati a Ravenholm, dopodiché è arrivata una conferma da parte dell'ex Valve Mark Laidlaw.

Le scene del documentario di Noclip sono piene di asset incompleti ed elementi riempitivi, a testimonianza del fatto che lo sviluppo non è mai stato completato, ma nonostante ciò è possibile percepire il potenziale di questa esperienza.