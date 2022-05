Star Wars Battlefront III per PSP esiste e un giocatore ne ha una copia di test funzionante

Tramite Reddit, l'utente MissFeepit ha svelato che il fidanzato possiede una copia di Star Wars: Battlefront III per PSP. Si tratta di una versione di playtest funzionante. Per confermare la propria storia, l'utente ha condiviso alcune immagini, che potete vedere qui sotto.

L'utente spiega: "Lucasarts era un cliente di un famigliare del mio fidanzato all'epoca e lui ha avuto occasione di fare il test di molti giochi, uno dei quali era Star Wars Battlefront III. Una volta che venne cancellato, tutti gli asset vennero raccolti per essere rimandati allo Skywalker Ranch, ma una delle copie per PSP venne dimenticata. Essendo lui giovane, non ci penso troppo e se la portò a casa, la provò e vide che le battaglie AI, le CFT e Conquista funzionavano bene. Anni dopo, cercando tra i propri vecchi giochi, l'ha ritrovato e per quanto ne sappiamo non ce ne sono altre online. Lui ha l'unica copia di un gioco Star Wars cancellato. Onestamente siamo curiosi di sapere quanto possa valere: dovrebbe funzionare senza problemi, non ci sono graffi o danni sul gioco in sé".

In una modifica successiva, l'utente ha poi scritto: "O mio dio, devo dirlo, non avevo idea che la cosa sarebbe divenuta così famosa. Non ho mai giocato molti giochi Star Wars e ora come ora apprezzo Star Wars solo perché è una cosa che appassiona il mio fidanzato, quindi non avevo idea che Star Wars Battlefront III fosse questa gran cosa, ho pensato che lui fosse eccitato perché è un nerd". Il post ha infatti ottenuto oltre 17.800 Mi Piace e oltre 1.000 commenti.

Che ne pensate?