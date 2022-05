Red Bull Indie Forge: al via su Twitch il progetto che supporta gli sviluppatori italiani

Il Red Bull Indie Forge, il progetto a supporto degli studi di sviluppo indipendenti italiani, ha aperto le iscrizioni e a breve darà il via alle danze con i primi appuntamenti su Twitch della nuova edizione, in un viaggio che permetterà agli spettatori di conoscere l'universo dei videogiochi indie e in particolare quelli nostrani. L'appuntamento sulla piattaforma viola è fissato a giovedì 5 maggio alle 20:00 per la prima puntata in cui saranno ospiti Marco Colombo di Mediatonic, sviluppatore e Pod Lead di Fall Guys: Ultimate Knockout e Gero Micciché, Development Director per Electronic Arts, dove si è occupato di GRID Legends, racing game sviluppato da Codemasters.

La conduzione invece è affidata alla streamer e giocatrice Sara "Kurolily" Sefanizzi e il giornalista Marco Mottura. Il primo episodio che andrà in onda questa settimana si concentrerà sulle sviluppo delle carriere degli sopiti e la loro esperienza nella gaming industry, tra giochi mobile, tripla A e indipendenti.

Gli appuntamenti successivi si svolgeranno su Twitch a giovedì alternati fino alla fine di luglio, sul canale RedBullIT, che potrete visitare a questo indirizzo. Mentre sui canali social di Red Bull Italia potrete rimanere sempre aggiornati sul palinsesto delle dirette della Red Bull Indie Forge.

Tra gli altri ospiti delle dirette legate all'iniziativa troviamo anche Trinity Team, lo studio di Slaps and Beans, che parlerà anche di The Darkest Tales, il loro nuovo progetto. Ci saranno anche i 34BigThings che sveleranno il dietro le quinte del racing game Redout. Non mancheranno poi altre software house in erba, come Guzzo Productions di Alessandro Guzzo, autore di The Alien Cube, e Xplored, studio nato nel 2008 e autore di The Bad Karmas.

Red Bull Indie Forge

Non potevano poi mancare figure di spicco tra la giuria della Red Bull Indie Forge. Nella prima puntata ci sarà il nostro Vincenzo Lettera, responsabile editoriale di Multiplayer.it, sito media partner dell'iniziativa. Negli appuntamenti successivi invece gli spettatori faranno la conoscenza anche di Fabrizia Malgieri, redattrice del Corriere della Sera, Cristina Nava, Associate Producer di Ubisoft Milan, Giorgio Catania, developer relations manager di IIDEA e Marco Savini, founder di BigRock.

Spazio poi ad altri due tra i più interessanti titoli del panorama indipendente italiano: Soulstice, titolo d'azione a tinte fantasy che verrà raccontato in diretta da Reply Game Studios, e Batora: Lost Haven, mix di azione e gioco di ruolo fortemente incentrato sulla narrazione. Si tratta della nuova opera di Stormind Games, già autori degli acclamati Remothered: Tormented Fathers e Remothered: Broken Porcelain.