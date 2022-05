Furi su Xbox: niente DLC né upgrade next-gen, priorità ad altre piattaforme

Furi per Xbox non riceverà l'annunciato DLC né l'upgrade next-gen: il team di sviluppo del gioco ha deciso di dare priorità ad altre piattaforme, scatenando aspre polemiche da parte dei possessori della console Microsoft.

Se infatti dal 17 maggio sarà possibile affrontare l'eccellente esperienza di Furi (recensione) anche su PS5, contestualmente al lancio del DLC Onnamusha, lo stesso non accadrà su Xbox. Il motivo? Su questa piattaforma il gioco ha venduto troppo poco.

"Abbiamo ascoltato le opinioni di voi che avete giocato Furi su Xbox e comprendiamo la vostra frustrazione", hanno spiegato i ragazzi di The Game Bakers. "Siamo un piccolo team indie e non abbiamo potuto trovare il tempo o le risorse per realizzare il port."

"Furi non ha mai ricevuto grande attenzione su Xbox e sfortunatamente abbiamo dovuto dare priorità ad altre piattaforme. Speriamo di poter sviluppare su Xbox di nuovo in futuro, grazie per aver supportato i nostri giochi."

Per quanto sincera, la spiegazione del team non ha tuttavia convinto gli utenti, che su Twitter sono stati piuttosto duri nel criticare questa scelta, a maggior ragione visto che la versione Xbox di Furi esiste già e che la piattaforma Microsoft è nota per essere parecchio intuitiva quando si tratta di realizzare delle conversioni.