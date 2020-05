Half-Life 2: Episodio 4, spuntata una clip dell'episodio in lavorazione presso Arkane Studios

Spuntata online una clip di Half-Life: Episodio 4, titolo in lavorazione presso Arkane Studios, cancellato da Valve insieme ad Half-Life: Episodio 3.

In pochi sanno che la serie episodica di Half-Life 2 non comprendeva solo tre capitoli, ma almeno quattro. Arkane Studios ha lavorato ad Half-Life 2: Episodio 4 per circa due anni, ossia dal 2006 al 2007. Di quel progetto non era mai emerso praticamente nulla di concreto. Nel 2006 ne parlò PC Gamer, ma solo come rumor, mentre nel 2007 Valve disse che Episodio 3 avrebbe messo fine all'arco narrativo di Half-Life 2. Grazie al recente lancio di Half-Life: Alyx sappiamo com'è andata a finire quella faccenda, visto che nemmeno Episodio 3 è mai arrivato sul mercato. Comunque sia nella stessa occasione Gabe Newell disse che sarebbero stati prodotti vari titoli, affidati a studi esterni, per raccontare le vicende di Alyx Vance e Dog. Si può ipotizzare che Half-Life 2: Episodio 4 fosse il capitolo dedicato ad Alyx.

Di Half-Life 2: Episodio 4 si è tornato a parlare nel 2011, quando il concept artist ex-Arkane Randy Humphries pubblicò alcuni artwork attribuiti al gioco cancellato e quando il titolo spuntò nel curriculum di uno sviluppatore, sempre un ex-Arkane, trafugato dai server di Eidos. Nel 2012 Mark Laidlaw, un ex-Valve, confermò l'esistenza di Episodio 4, che avrebbe dovuto chiamarsi Return to Ravenholm, e poi non se ne seppe più nulla. Ora se ne tornerà a parlare grazie a un documentario di NoClip dedicato proprio alla software house di Prey e dei Dishonored. Intanto guardate la breve clip di un altro Half-Life dimenticato.