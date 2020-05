Netflix cancellerà in automatico gli account inattivi

Netflix ha avviato un programma di individuazione e cancellazione degli account inattivi. Stando a quanto annunciato, il colosso dello streaming invierà presto dei messaggi di notifica ai clienti che non guardano contenuti da un anno e più, dicendogli che i loro account saranno presto disattivati, nel caso non desiderino continuare a essere abbonati.

In caso di risposta negativa o di non risposta, Netflix agirà in autonomia rimuovendo l'account. In questo modo Netflix mira non solo a favorire quelli che hanno dimenticato il loro account e continuano comunque a pagarlo, ma vuole anche contare meglio gli abbonati effettivamente attivi sulla piattaforma. Stando al product innovation director di Netflix, gli utenti inattivi sono soltanto lo 0,5% del totale.

Netflix non vuole quindi che la gente paghi per qualcosa di cui non usufruisce. Gli account cancellati potranno essere ripristinati con tutte le preferenze e le watch list impostate entro dieci mesi dal provvedimento.

Naturalmente saranno esclusi dal programma tutti quelli che hanno utilizzato Netflix negli ultimi 365 giorni, anche saltuariamente. Ribadiamo che riceverete la notifica solo se non utilizzate il vostro account da almeno un anno.