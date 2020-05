Animal Crossing: New Horizons primo in Giappone, vendite vicine ai 4,5 milioni di copie

Animal Crossing: New Horizons è ancora primo in Giappone, con vendite ormai vicine ai 4,5 milioni di copie solo in patria: un successo straordinario, che non accenna a fermarsi.

Per il resto, la classifica nipponica non presenta grandi stravolgimenti: Ring Fit Adventure, esaurito ovunque fino a poco tempo fa, mantiene stabilmente la seconda posizione, seguito da Final Fantasy VII Remake per PS4.

Sul fronte hardware Nintendo Switch domina con il modello standard e con la versione Lite, superando di gran lunga PlayStation 4 Pro e PS4.

Classifica software giapponese, settimana dall'11 al 17 maggio 2020