Bayonetta 3 cancellato? Kamiya consiglia di gettare dalla finestra ogni preoccupazione

Bayonetta 3 non è stato cancellato. A dirlo è stato il director del gioco Hideki Kamiya su Twitter nel suo solito, coloritissimo modo. Stando alle sue parole non solo il progetto è vivo e vegeto, ma chiunque abbia delle preoccupazioni dovrebbe ammazzarle gettandole dalla finestra (è Kamiya, che vi aspettavate? Anzi, è stato fin troppo gentile):

"Sono su Twitter e leggo tutti i giorni moltissimi commenti. Sono felice che si sia ancora così tanta attesa per il gioco, ma c'è una questione che voglio chiarire e che riguarda il sempre maggior numero di persone che vanno chiedendo se il gioco sia stato cancellato. Ragazzi, prendete le vostre preoccupazioni e gettatele dalla finestra immediatamente, perché noi ci stiamo ancora lavorando duramente e non c'è niente di cancellato. Siate pazienti, per favore!"

PlatinumGames ha quindi confermato l'esistenza di Bayonetta 3, di cui però non si sa più nulla da anni ormai. Praticamente il gioco è scomparso dai radar dal giorno dell'annuncio ai The Game Awards 2017, in cui fu mostrato soltanto il logo. Che aggiungere? Fidiamoci di Kamiya e speriamo di avere presto altre notizie.