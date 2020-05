Grounded, demo Xbox One e PC disponibile nell'Insider Program a giugno

La demo di Grounded per Xbox One e PC sarà lanciata nell'Xbox Insider Program e su Steam il 9 giugno 2020. Sarà disponibile fino al 14 giugno 2020. La versione Steam sarà lanciata come parte dello Steam Game Festival: Summer Edition.

Per chi non lo conoscesse, Grounded è la nuova fatica di Obsidian Entertainment, l'ultimo titolo sviluppato dallo studio dei Pillars of Eternity prima dell'acquisizione di Microsoft. Si tratta di un particolare survival in cui si interpretano dei ragazzi che, ritrovatisi miniaturizzati, devono vedersela con i pericoli della natura, come ragni e altri insetti giganti.

Il 28 luglio 2020 Grounded uscirà in Accesso Anticipato su PC, sempre tramite Steam, e su Xbox One, tramite il programma Xbox Game Preview con Xbox Game Pass Ultimate. La versione definitiva del gioco non ha ancora una data d'uscita, ma immaginiamo che passeranno alcuni mesi prima di vederla.

Per saperne di più, leggete il nostro provato di Grounded, in cui Aligi Comandini illustra le potenzialità del gioco.