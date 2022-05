Doctor Strange nel Multiverso della Follia: prevendite superiori a tutti i film del 2022 e non solo

Fandango ha segnalato che le prevendite dei biglietti USA di Doctor Strange Nel Multiverso della Follia sono superiori a quelle di tutti i film del 2022. Inoltre, il film sta ottenendo migliori risultati di altri film Marvel. In conclusione, Fandango ha anche condiviso un sondaggio somministrato ai fan che svela gli interessi del pubblico.

Viene spiegato che Doctor Strange Nel Multiverso della Follia ha venduto più biglietti in prevendita di Captain Marvel, Thor: Ragnarok, Guardiani della Galassia Volume 2 e il primo Doctor Strange. Come detto, inoltre, sta vendendo più biglietti di tutti gli altri film usciti ad oggi durante l'anno in corso, il che comprende The Batman, grande successo in ambito supereroi.

Doctor Strange in Doctor Strange Nel Multiverso della Follia

Fandango spiega anche di aver raccolto queste statistiche tra i fan di Doctor Strange Nel Multiverso della Follia:

93% dei fan sono interessati in vedere più film di Marvel nel multiverso

92% dei fan vogliono vedere le conseguenze degli eventi di Spider-Man No Way Home

92% dei fan sono anche fan di Benedict Cumberbatch

90% dei fan sono anche fan del regista Sam Raimi

85% dei fan sono anche fan di Elizabeth Olsen

83% dei fan stanno evitando i social media, questa settimana, per evitare spoiler

78% dei fan hanno visto WandaVision

Ecco infine un video dietro le quinte con Elizabeth Olsen.