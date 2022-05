Tribes of Midgard: l'update 2.03 è disponibile, ecco le novità

Norsfell - team di sviluppo di Tribes of Midgard - ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il gioco. Precisamente, si tratta dell'update 2.03 (su PS5 è catalogato come 2.003). Le novità sono legate prima di tutto al raddoppio degli XP, all'aumento dei punti vita delle barche e la velocizzazione dell'aggiornamento dei prodotti dello shop interno al gioco (da 7 a 3 giorni).

Più precisamente, il team di sviluppo ha scritto: "Ciao Vichinghi, speriamo che stiate bene! Al momento stiamo lavorando duramente alla rinnovata modalità Survival e a tutto ciò che verrà per la Stagione 3, e avremo più notizie da condividere a riguardo molto presto. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Tribes of Midgard su PlayStation Plus dal 3 maggio al 6 giugno, abbiamo una patch minore che è appena stata distribuita! Questa patch non richiede alcun tempo di inattività - assicuratevi solo di riavviare il gioco per vedere i cambiamenti su tutte le piattaforme (PS4, PS5, Steam, EGS)."

Un gigante che spara fuoco in Tribes of Midgard

Per quanto riguardo il raddoppio degli XP, sia valido in Saga e che nelle modalità sopravvivenza, Norsfell afferma: "Nel corso delle Saghe del Lupo e del Serpente, abbiamo monitorato molto attentamente la progressione degli XP stagionali e siamo giunti alla conclusione che, nel suo stato attuale, è più lenta del previsto. Vogliamo che i giocatori siano in grado di aumentare i progressi del loro account mentre si divertono in Tribes of Midgard, in qualsiasi forma ciò avvenga, e senza doversi preoccupare di ottimizzare l'efficienza del loro guadagno di XP Stagionali per inseguire quegli sblocchi. Continueremo a monitorare nei prossimi mesi, ma riteniamo che questo sia un primo passo utile per rendere la progressione più rapida e più gratificante."

Il team di sviluppo parla poi dell'aumento dei punti vita delle barche e il dimezzamento del danno da collisione che si subisce agli impatti. "Abbiamo notato che la durata delle barche era un po' più fragile di quanto ci aspettassimo, rendendo molto facile ritrovarsi naufraghi. Abbiamo aumentato notevolmente i valori di HP di tutte le barche per dare loro un po' di sopravvivenza necessaria, così ci vorrà più di un urto o due per porre fine al vostro viaggio vichingo."

Tribes of Midgard aveva venduto 250.000 giocatori in una sola settimana e con l'arrivo su PS Plus è certo che otterrà molti altri giocatori.