Alaloth: Champions of The Four Kingdoms in due nuove immagini, dopo mesi di silenzio

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms: il sistema di dialogo

Dopo mesi di silenzio, Gamera Interactive è tornata a mostrare Alaloth: Champions of The Four Kingdoms con due nuove immagini, pubblicate su Twitter. Si tratta di due scatti di gioco che mostrano un dialogo all'interno di una location suggestiva, e un combattimento notturno, che si sta svolgendo per le strade della città di Hammerhaven. I nemici sono dei guerrieri non morti, tanto per gradire.

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms: uno scatto notturno

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è stato assente dalle scene per diverso tempo. Ora Gamera Interactive ha riacquisito i diritti di pubblicazione e pare avere intenzione di recuperare il tempo perduto, mostrando tutto il materiale accumulato nel corso dei mesi, ma non pubblicato per motivi non ben precisati.

Il cambio di editore fa sicuramente venire qualche sospetto su cosa possa essere successo, ma non abbiamo informazioni certe al riguardo. L'importante è che il gioco sia vivo e vegeto e che la data d'uscita sia più vicina di quanto si possa pensare, almeno stando a quanto comunicato dalla software house stessa in un messaggio precedente.