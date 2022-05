The Quarry permetterà di annullare gli errori che hanno portato alla morte un personaggio

Will Byles - director di The Quarry - ha spiegato che il gioco includerà una funzione nota come "Death Rewind", la quale permetterà di annullare un errore che ha portato alla morte del giocatore.

Al pari di altri giochi di Supermassive Games, in The Quarry ci sarà la possibilità di far morire i personaggi, volontariamente o meno. In questo nuovo gioco, però, sarà inserita una nuova meccanica che permette di annullare un certo numero di morti, ma solamente a partire dalla seconda partita in poi (o dalla prima se comprate la Deluxe Edition) e per un numero limitato di volte.

"Death Rewind è una meccanica di riprova che si sblocca dopo aver completato la storia, o se si acquista la Deluxe Edition del gioco", spiega Byles. "Ti vengono concesse essenzialmente tre "vite" che ti permettono di evitare la morte di un personaggio al costo di una delle vite. Sarete riportati al momento in cui avete fatto una scelta critica che ha condotto alla morte del personaggio, in modo da poter fare una scelta diversa".

Byles ha anche spiegato che The Quarry richiede circa 10 ore di gioco, a seconda del giocatore. "Il gioco è anche progettato per essere altamente rigiocabile, poiché pensiamo che molti vorranno percorrere strade alternative e fare scelte diverse. Se state cercando di sperimentare ogni permutazione della storia di The Quarry, vi troverete a giocare per molto tempo!"

La longevità del gioco non è in discussione, soprattutto considerando che vi saranno 186 finali. Sarà da capire in che modo saranno gestiti e quanto diversi saranno l'uno dell'altro.