Elden Ring completato senza schivare, correre, saltare e cavalcare, l’impresa in un video

Lo youtuber Iron Pineapple, noto content creator specializzato nei titoli souls-like, ha pubblicato un video che immortala la sua ultima impresa: completare Elden Ring in una "slowrun" in cui l'equipaggiamento del personaggio supera perennemente il limite massimo di carico e dunque senza poter mai schiavare, correre e saltare. E per rendere le cose anche più interessanti, ha pensato bene di autoimporsi anche il limite di non poter (quasi) mai utilizzare Torrente.

Come è possibile apprendere guardando il filmato, questa sfida è particolarmente interessante in quanto non si limita a rallentare i progressi, ma cambia del tutto gli equilibri. La stamina si rigenera lentamente e l'impossibilità di schivare rende necessario ripensare completamente ogni tipologia di scontro. Allo stesso modo il non poter correre e saltare rende molto più ardui gli spostamenti, che dunque devono essere calcolati con raziocinio.

Come accennato in apertura, inoltre, Iron Pineapple ha deciso di autoimporsi la regola di non usare mai Torrente (ad eccezione di un unico salto obbligatorio), il destriero spettrale del Senzaluce. Il motivo? Per soffrire di più e rendere obbligatori praticamente tutti gli scontri nell'open world di Elden Ring, cambiando dunque drasticamente l'approccio all'avventura. Un esempio è l'imboscata a Soglia Tempesta per raggiungere il Castello Grantempesta, altrimenti facilmente aggirabile a cavallo.

A proposito del Castello Grantempesta, particolarmente interessante l'approccio adottato da Iron Pineapple per addentrarsi in questo Legacy Dungeon. Non potendo eseguire salti, è stato costretto a passare dall'ingresso principale mentre veniva bersagliato da baliste, il tutto, ricordiamo, senza poter correre e schivare.

Rimanendo in tema, di recente è stata scoperta una quest tagliata all'interno dei file di gioco di Elden Ring, in cui il giocatore avrebbe potuto scegliere il nuovo Lord di Sepolcride.