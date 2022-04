Elden Ring: una quest tagliata permette di scegliere il nuovo Lord del Castello Grantempesta

Lo youtuber e modder Zullie The Witch ha scoperto una nuova quest tagliata di Elden Ring che avrebbe permesso ai giocatori di scegliere il prossimo Lord del Castello Grantempesta. Prima di visionare il video e proseguire la lettura vi avvisiamo che da qui in poi per ovvi motivi ci saranno degli spoiler.

Come probabilmente saprete, avventurandovi nel Castello Grantempesta eventualmente vi troverete ad affrontare Godrick, Lord del castello e fondamentalmente di tutti i territori di Sepolcride, nonché possessore di uno dei frammenti dell'anello ancestrale.

La scoperta del modder riguarda una quest tagliata da FromSoftware ma ancora presente tra i file di di gioco che si sarebbe attivata dopo l'uccisione di Godrick, in cui il Senzaluce avrebbe dovuto scegliere il suo successore tra tre possibili candidati, ovvero Kenneth Haight, Nepheli Loux e Gostoc, donandogli una corona.

In particolare la quest avrebbe svelato dei retroscena interessanti su Gostoc, che in un dialogo avrebbe affermato di essere il figlio di Godrick, spiegando così in parte il rancore nei suoi confronti, ed esortando il Senzaluce a donargli la corona per diventare il nuovo Lord del Castello Grantempesta.

Purtroppo la quest non è stata completata, dunque è impossibile sapere se la scelta avrebbe avuto delle conseguenze significative o meno. Allo stesso modo non sono chiari i motivi per cui FromSoftware abbia deciso di non integrare questa quest secondaria in Elden Ring e probabilmente mai lo sapremo.

Sempre rimanendo in tema di Elden Ring, un'altra quest tagliata avrebbe permesso al Senzaluce di collezionare i sogni di nemici e NPC nell'Interregno.