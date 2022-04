Warcraft: il gioco in stile Pokémon GO è stato cancellato, conferma Jason Schreier

Il 3 maggio, Blizzard svelerà al mondo un nuovo gioco mobile della serie di Warcraft. Di cosa si tratterà? Per certo non del gioco in stile Pokémon GO di cui si è chiacchierato tempo fa. Jason Schreier ha infatti confermato che tale gioco è stato cancellato.

Il tutto è nato da un tweet di Jez Corden, il quale ha scritto: "Per coloro che mi stanno scrivendo in privato riguardo ai nuovi giochi mobile di Warcraft, credo che il gioco in stile Pokémon GO sia stato in realtà cancellato un po' di tempo fa. Quello che sarà annunciato la prossima settimana non è un gioco in stile Pokémon GO, ma sembrerebbe che sia un gran bel gioco da quanto ho sentito".

A seguire, Jason Schreier ha scritto: "Possono confermalo: il gioco di Warcraft in stile Pokémon GO, uno dei due che ho menzionato nel mio primo tweet, è stato cancellato a inizio anno. L'altro sarà svelato la prossima settimana".

Schreier aggiunge poi che non sapeva nulla riguardo fino a quando non ha visto il tweet di Corden e ha quindi chiesto alle proprie fonti nuove informazioni a conferma. Corden aggiunge anche che la cancellazione ha senso visto che i giochi GO non Pokémon non hanno avuto grande successo.

Per ora è tutto quello che sappiamo. Il 3 maggio vi sarà l'annuncio ufficiale di Blizzard e potremo vedere esattamente in che modo Warcraft è stato portato su mobile.