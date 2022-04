Psychonauts 2 è il gioco più venduto di sempre di Double Fine

Il 2021 è stato un anno denso di giochi di qualità e uno di questi è Psychonauts 2. Il gioco di Double Fine è stato un successo di critica, ma il pubblico ha apprezzato l'avventura di Double Fine? Secondo quanto indicato dalla art director del gioco, Psychonauts 2 è diventato il gioco più venduto della compagnia.

Questo permette di supporre che Pyschonauts 2 abbia venduto almeno più di 1.7 milioni di copie, su PC, PlayStation e Xbox. Come indicato da Idle Sloth qui sotto, l'originale Psychonauts era il gioco più venduto di Double Fine e aveva venduto 1.7 milioni di unità (dati aggiornati a dicembre 2015). Questo significa che il seguito ha superato tale cifra.

Ovviamente non conosciamo la cifra precisa: Psychonauts 2 potrebbe aver venduto 1.8 milioni di copie così come 3 milioni. Ci sentiamo di escludere che abbia superato cifre seriamente più alte, in quanto probabilmente sarebbe stato fatto un annuncio in grande stile. In ogni caso, si tratta di un successo, considerando che la saga era lontana dai piccoli schermi da tanto tempo.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Psychonauts 2 rende onore al suo predecessore. Tim Schafer è tornato con la sua scrittura brillante e con la sua capacità di creare mondi fantastici, affrontando temi complessi con la dovuta profondità, ma sempre con la giusta ironia. In questo non è cambiato dai tempi di Monkey Island, ma si è solo rifinito, evolvendosi e maturando. La sostanza è che ci troviamo di fronte a un ottimo titolo, stupefacente dall'inizio alla fine e pregno di una varietà che difficilmente troverete altrove. Giocateci a tutti i costi, che dobbiate acquistarlo o che siate abbonati all'Xbox Game Pass."