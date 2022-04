Stray: periodo di uscita svelato da Sony per l’avventura felina per PS5, PS4 e PC

Tramite un post su Twitter, Sony ha confermato che Stray arriverà entro quest'anno e svelandone il periodo di uscita. L'accattivante avventura felina di Annapurna Interactive debutterà durante il corso dell'estate per PS5, PS4 e PC.

La conferma nello specifico è arrivata con un breve trailer promozionale, in cui apprendiamo inoltre che anche We Are OFK, la serie interattiva a base di musica di Team OFK, debutterà nel corso dell'estate, mentre Cult of the Lamb, il bizzarro action adventure di Massive Monster, sarà disponibile nel corso dell'autunno.

Fin dall'annuncio Stray ha suscitato molto interesse, dato che si tratta di un'avventura in terza persona in cui vestiremo i panni di un gatto e ambientata tra le strade al neon di una cybercittà decadente.

Di conseguenza anche le fasi esplorative, i combattimenti e la risoluzione di enigmi propongono meccaniche piuttosto particolari e incentrate sull'agilità del felino e l'uso di alcuni gadget tecnologici. Se volete saperne di più su Stray, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima.