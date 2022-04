God of War: su Steam Deck caricamenti più rapidi e texture migliori che su PS5 e PS4

ElAnalistaDeBitsa ha pubblicato una nuova video analisi che confronta le prestazioni di God of War (2018) su Steam Deck, PS4 e PS5 (ovvero la versione PS4 in retrocompatibilità con 60fps e 4K checkerboard). I risultati sono sicuramente molto interessanti, con la console-PC di Valve che pur non potendo garantire le performance di PS5, riesce comunque a distinguersi per tempi di caricamento più veloci, nonché draw distance e texture di qualità migliore.

Per il confronto ElAnalistaDeBits ha usato il preset "original" di God of War su Steam Deck, che a suo avviso è una configurazione che offre risultati simili alle console PlayStation ma con alcuni vantaggi. Stando ai suoi test, infatti, il PC-console di Valve presenta una draw distance migliore in alcune aree, nonché texture di qualità migliore per asset specifici.

I tempi di caricamento sono più brevi sia rispetto a PS4 che a PS5, il che è in parte giustificato dal fatto che non esiste una vera e propria "versione PS5" di God of War e dunque il gioco non è ottimizzato per sfruttare al 100% l'SSD della console Sony.

Per quanto riguarda la risoluzione ovviamente non c'è storia, dato che lo schermo di Steam Deck raggiunge una risoluzione massima di 800p, contro i 1080p di PS4 e 2160 con Checkerboard di PS5. Tuttavia, ElAnalsitaDeBits afferma che è possibile collegare la console-PC di Valve a un monitor e far girare God of War in 1080p con FSR di AMD attivo per garantire la stabilità del framerate.

A proposito di framerate, con il preset "Original" Steam Deck riesce a far girare stabilmente God of War a 30fps, come PS4, tuttavia i 60fps sono assolutamente proibitivi per la macchina di Valve, anche con i setting al minimo. In ogni caso parliamo di risultati davvero niente male per un dispositivo da gioco portatile.

Rimanendo in tema, Digital Foundry recentemente ha messo alla prova Steam Deck con Crysis Remastered.