Elden Ring: scoperta una quest in cui collezionare i sogni dei nemici tra i contenuti tagliati

Lance McDonald, noto dataminer nel panorama dei soulslike, ha pubblicato un video dove mostra una quest di Elden Ring che non è stata inclusa tra i contenuti del gioco completo e che richiedeva al Senzaluce di collezionare i sogni di nemici e NPC sparsi per l'Interregno.

La meccanica in questione si chiama "Dream Mist" e avrebbe permesso al giocatore di estrapolare una copia dei sogni di un nemico o un NPC, addormentato grazie all'utilizzo di un liquido speciale. Non sono chiari i motivi per cui questo contenuto è stato tagliato, dato che a quanto pare diversi NPC hanno dialoghi che fanno riferimento alla quest.

Lance McDonald spiega inoltre che la quest era legata a un NPC anch'esso assente nel gioco, che avrebbe spiegato al Senzaluce come estrapolare i sogni e scoprire così "i segreti più profondi e oscuri". Il personaggio avrebbe dato al giocatore un oggetto chiave chiamato "St. Trina's Crystal Ball", necessaria per collezionare il "Dream Mist" dai nemici e non solo.

Nel video vediamo McDonald offrire il drink soporifero al mercante Kalé. Una volta addormentato una linea di dialogo avrebbe avvisato il giocatore che il sonno dell'NPC "è disturbato dall'incubo dei suoi occhi bruciati dalla Fiamma Frenetica". McDonald suppone quindi che la meccanica del Dream Mist avrebbe permesso di scoprire ulteriori segreti dei personaggi e della lore di Elden Ring.

Rimanendo in tema, grazie a una mod per la versione PC di Elden Ring è possibile utilizzare le classi della closed beta.