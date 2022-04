Steam: sconti sui giochi Xbox Game Studios per PC questa settimana, fino al 75%

Steam propone questa settimana, a dire il vero a partire dallo scorso fine settimana, anche gli sconti sui giochi Xbox Game Studios, che andranno avanti in questi giorni con riduzioni di prezzo su tutto il catalogo fino al 75% di sconto.

Parallelamente agli sconti sui giochi PlayStation, dunque, su Steam sono disponibili anche gli sconti per i titoli Xbox Game Studios, in corso fino al 15 aprile 2022. Gli sconti sui giochi PC variano dal 20 al 75% circa, a seconda del periodo di uscita e della dimensione del gioco in questione, trovate tutti i dettagli a questo indirizzo sul negozio online di Valve.

Tanto per fare qualche esempio, riportiamo qui sotto alcuni dei titoli che possono risultare particolarmente interessanti con questi sconti applicati:

Halo Infinite - 47,99 euro

Forza Horizon 5 - 50,99 euro

Minecraft Dungeons - 29,99 euro

Psychonauts 2 - 35,99 euro

Age of Empires IV - 53,99 euro

Sea of Thieves - 19,99 euro

Hellblade: Senua's Sacrifice - 7,49 euro

Age of Empires 2: Definitive Edition - 7,99 euro

State of Decay 2 - 14,99 euro

Ori and the Will of the Wisps - 9,89 euro

Gears 5 - 15,99 euro

Sunset Overdrive - 4,99 euro

Quantum Break - 9,24 euro

Trovate la pagina relativa alla promozione in questione a questo indirizzo, ricordiamo che gli sconti sono validi fino al 15 aprile 2022.