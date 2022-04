Elden Ring per PC: una mod introduce le classi della closed beta

Una nuova mod per la versione PC di Elden Ring introduce nel gioco le classi presenti nella closed beta, incluse le tre che sono assenti nella versione completa dell'ultima fatica di From Software.

La mod, intitolata "The Network Test Classes Restored", è disponibile su Nexus Mods a questo indirizzo, qualora decidiate di testarla. Realizzata da KitKatKit, l'obiettivo della mod è per l'appunto ripristinare i parametri e le classi della closed beta che si è svolta a novembre dello scorso anno. Per installarla è necessario aver aggiornato Elden Ring alla versione 1.03.2, dunque aver installato l'ultima patch.

Elden Ring, un'immagine promozionale

Questa mod sostituisce 5 delle classi iniziali con quelle della beta, incluse modifiche all'equipaggiamento, statistiche, nomi, icone e così via. In particolare, la modifica più interessante è senza dubbio l'inclusione del Bloody Wolf, il Champion e l'Enchanted Knight, assenti nel gioco completo. Nello specifico:

Il Vagabond è stato rimpiazzato dal Bloody Wolf

L'Hero è stato rimpiazzato dal Champion

L'Astrologer è stato rimpiazzato dall'Enchanted Knight

Il Prophet ha le stesse statistiche e oggetti della beta

Il Warrior ha le stesse statistiche e oggetti della beta

Rimanendo in tema, un giocatore ha sconfitto Malenia dopo quattro ore usando un Dance Pad.