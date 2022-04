Elden Ring: Malenia battuta in quattro ore, usando un Dance Pad

La streamer Luality ha impiegato quattro ore per sconfiggere Malenia, uno dei boss più difficili di Elden Ring. Cosa c'è di eccezionale? Be', ha utilizzato un Dance Pad, come visibile dalla registrazione del filmato che testimonia la sua impresa (solo la parte finale).

Naturalmente non guardatelo se non volete avere anticipazioni relative allo scontro con la potente nemica.

Elden Ring è diventato un terreno fertilissimo per imprese di ogni tipo, da speedrun Any% che hanno richiesto meno di tredici minuti, a chi lo ha finito senza subire colpi. Come accaduto anche per i Dark Souls, alcuni giocatori hanno iniziato ad affrontarlo utilizzando dei controller non convenzionali, tanto per alzare il tasso di sfida.

Come detto, Luality ha impiegato quattro ore soltanto per questo combattimento, quindi immaginiamo che affrontare l'intero gioco con un Dance Pad può portare via davvero centinaia di ore.

Per riuscire, la streamer ha assegnato i comandi di gioco a diverse parti del Dance Pad, dimostrandosi davvero capacissima. Oltretutto per vincere non ha utilizzato nemmeno la Ashen Summon, dimostrando di conoscere davvero bene il gioco.