Elden Ring: speedrunner lo ha finito in meno di 13 minuti

Uno speedrunner ha finito Elden Ring in meno di tredici minuti, sfruttando tutti i possibili trucchi conosciuti. Si, avete capito bene, qualcuno è in grado di portare a termine il titolo di FromSoftware nei tempi medi di un concepimento abbastanza soddisfacente.

A riuscire nell'impresa è stato lo youtuber MitChriz, che naturalmente si è cimentato in una run Any%, ossia dove è consentito sfruttare glitch e falle varie per ottenere il proprio scopo.

Come visibile dal filmato, per arrivare alla fine in così breve tempo, ha sfruttato una serie di zip che hanno accelerato enormemente la sua progressione. Da notare che avrebbe potuto fare ancora meglio, se la mega-zip finale fosse entrata subito. Quindi c'è ancora del margine di miglioramento in questa categoria.

Interessante il fatto che, nonostante il breve tempo impiegato, MitChriz sia riuscito a raccogliere anche del buon equipaggiamento, che non fa mai male.

Sin dal lancio, Elden Ring è diventato un titolo molto amato dagli speedrunner, che lo stanno letteralmente spolpando in ogni possibile modo, bruciando record su record. Ad esempio c'è chi lo ha finito senza subire danni e chi senza mai attaccare.