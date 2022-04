Marvel's Guardians of the Galaxy: il director parla delle vendite, non ha rimpianti

Il creative director di Marvel's Guardians of the Galaxy, Jean-Francois Dugas, ha parlato del gioco durante la recente serata dei BAFTA, discutendo delle vendite al di sotto delle aspettative per il publisher ma riferendo anche di non aver alcun rimpianto e che anche lo sviluppo del gioco è stato totalmente positivo.

Intervistato da Eurogamer.net, Dugas ha riferito di vedere il gioco come un successo, dal suo punto di vista: "Credo che sia un grande viaggio, ricco di emozioni, con un sacco di qualità. È un gioco perfetto? No, come tutti gli altri, non credo sia perfetto, può sempre migliorare", ha affermato il creative director di Eidos Montreal.

"È però una grande esperienza? Ed è qualcosa di diverso dal resto dei giochi che avete provato quest'anno o l'anno scorso? Vale la pena passarci del tempo? Onestamente io penso di sì, dal punto di vista del gioco stesso".

Per quanto riguarda invece le vendite, che secondo i risultati finanziari di Square Enix non hanno centrato gli obiettivi preposti (come spesso accade al publisher in questione, a dire il vero), Dugas ha comunque riferito di non avere rimpianti.

"Abbiamo fatto tutto il possibile, ma questa è la realtà del mercato", ha riferito. "Non dimentichiamo che si tratta di una nuova proprietà intellettuale. Anche se Guardians of the Galaxy è ovviamente un marchio noto, dal punto di vista dei videogiochi poteva essere un prodotto sconosciuto".

La recente introduzione di Marvel's Guardians of the Galaxy su Xbox Game Pass, che sembra sia costata dai 5 ai 10 milioni di dollari a Microsoft (a dire il vero un costo piuttosto contenuto, considerando l'importanza e la relativa novità del gioco), ha incrementato la base di giocatori, ovviamente. "Succede così, vorremmo sempre vendere trilioni ma non è sempre così semplice", ha spiegato Dugas.

Per quanto riguarda il futuro e un eventuale seguito per il gioco, il creative director non si è voluto sbilanciare, riferendo di non voler discutere la questione visto che il progetto è concluso da poco e non è ancora il momento di parlarne.