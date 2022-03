Marvel's Guardians of the Galaxy: ecco quanto ha pagato Microsoft per averlo su Xbox Game Pass

L'analista David Gibson ha svelato quanto ha pagato Microsoft per avere Marvel's Guardians of the Galaxy su Xbox Game Pass: tra i 5 e i 10 milioni di dollari. Si tratta di una cifra molto alta, ma non certo quanto potrebbe sembrare.

Gibson ha svelato il dato partendo dalle voci sull'imminente annuncio di Project Spartacus, il nuovo servizio in abbonamento di Sony per PlayStation, spiegando il perché di alcune delle scelte emerse dalle varie voci di corridoio, che rendono l'offerta del nuovo abbonamento meno appetibile rispetto a quella dell'Xbox Game Pass, ma comunque interessante.

Gibson ha quindi sviluppato il suo concetto spiegando come funziona l'economia del Game Pass. Di fatto Square Enix ha incassato circa 2 dollari per abbonato, contro i 29 dollari per copia venduta del mercato fisico. Certo, i 2 dollari sono tutti profitti, ma secondo lui non tutti gli editori potrebbero permettersi di fare lo stesso, vista la scarsa economicità attuale dell'Xbox Game Pass.

Di nostro aggiungiamo che va sicuramente considerato il fatto che Marvel's Guardians of the Galaxy è arrivato su Xbox Games Pass dopo aver in buona parte esaurito il suo ciclo commerciale. Square Enix ne ha definito i risultati inferiori alle attese, quindi non stupisce che abbia accettato l'offerta di Microsoft per monetizzare un po'.