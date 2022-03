THEA500 Mini disponibile, le prime recensioni sono positive e c'è anche un gioco gratis bonus

Il THEA500 Mini è finalmente disponibile, con anche un gioco gratis bonus da scaricare dal sito ufficiale, installabile tramite USB. Online stanno emergendo le prime recensioni, tutte di segno positivo. In particolare vi segnaliamo quella di Dan Wood, che non solo mostra la mini console con tutti i suoi accessori e le sue caratteristiche, ma tratta anche tutti i giochi inclusi.

Di base viene descritta come un'ottima operazione per nostalgici, perché non solo permette di rivivere l'esperienza Amiga (almeno in parte), ma è anche ottima nel gestire i giochi, visto che li carica più velocemente di altre soluzioni molto diffuse nel mondo dell'emulazione.

Il gioco bonus di cui parlavamo è Citadel, un titolo pubblicato nel 1995 dallo studio polacco Virtual Design, migliorato per l'occasione dagli autori originali e pubblicato tramite il sito di Retro Games, il produttore della mini console. Volendo potete scaricarlo da qui e usarlo o con il THEA500 Mini, o con qualsiasi altro emulatore.

Per installarlo sul THEA500 Mini, seguite le istruzioni contenute sul manuale ufficiale, pubblicato anch'esso gratis online.