God of War: pubblicate le patch 1.0.10 e 1.0.11 per sistemare dei problemi della 1.0.9

Sony Santa Monica ha rilasciato a stretto giro due patch per la versione PC di God of War: la 1.0.10 e 1.0.11, arrivate subito dopo la 1.0.9. Considerate che quest'ultima risale a pochissimi giorni fa, ossia al 23 marzo 2022.

Solo questo dovrebbe farvi capire che si tratta delle classiche patch di bugfix. La 1.0.10 corregge infatti un errore di ortografia nell'interfaccia utente e sistema un bug degli obiettivi di Steam, mentre la 1.0.11 risolve un glitch grafico, per cui alcuni giocatori vedevano lampeggiare delle luci lungo tutto il gioco.

Entrambe le patch vengono scaricate automaticamente e installate nel gioco dal client su cui lo possedete. L'unica cosa che dovete fare per ottenerle è di essere connessi a internet.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di God of War per PC, in cui Pierpaolo Greco ha scritto:

God of War arriva su PC con una conversione ben ottimizzata e in grado di generare con un frame rate molto elevato anche in 4K nativi a patto di avere una configurazione all'altezza delle aspettative. Questo non significa però che i computer di fascia media e bassa siano stati tagliati fuori perché il supporto nativo a NVIDIA DLSS e AMD FidelityFx Super Resolution è in grado di spingere fortemente verso l'alto la conta dei frame senza sensibili diminuzioni di qualità, soprattutto in confronto all'opera originale su PS4 e PS5. È chiaro che da una conversione disponibile a quasi 4 anni di distanza dal lancio console, ci saremmo aspettati una maggiore granularità nelle opzioni grafiche e, possibilmente, la configurazione totale dei controlli anche con il pad, però davanti a questo ben di dio è davvero difficile lamentarsi. Se ancora non l'avete fatto sulle console PlayStation, giocate assolutamente God of War nella versione PC: è indubbiamente la migliore da vedere e affrontare.