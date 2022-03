Balan Wonderworld: Yuji Naka chiede di menzionare soltanto lui quando si parla del gioco

Lo storico sviluppatore giapponese Yuji Naka, l'autore di Balan Wonderworld nonché uno dei papà di Sonic the Hedgehog di SEGA e di innumerevoli altri titoli di grande qualità, come il capolavoro Nights into Dreams, ha chiesto tramite un messaggio Twitter di menzionare solo lui quando si parla del suo ultimo gioco, per motivi che per ora non può spiegare.

Naka: "Se mi menzionate riguardo a Balan Wonderworld, cercate di menzionare solo me. In questo momento non mi è possibile commentare in alcun modo. Presto vi spiegherò perché."

Il messaggio è abbastanza strano, ma fa capire come i rapporti tra Naka e Square Enix, l'editore di Balan Wonderworld, non siano proprio rosei. Evidentemente ci devono essere stati problemi dopo il lancio del gioco, per via degli scarsi risultati di vendite e per i votacci presi dalla stampa specializzata.

Pensate che su Steam Balan Wonderworld ha solo 190 recensioni, molte delle quali negative, e ha avuto soltanto 124 giocatori come picco massimo. A poco sono serviti i periodi di saldo e le offerte: molti non vogliono toccarlo nemmeno con un bastone.