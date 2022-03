Woodle Tree 2: Deluxe Plus disponibile, è un platform sviluppato in Italia

Woodle Tree 2: Deluxe Plus è disponibile su Steam. Si tratta di un nuovo capitolo della serie platform della software house italiana Chubby Pixel, amatissima sulla scena indie. Come non lasciarsi trasportare da tanta coloratissima bellezza?

Vediamo qualche immagine di Woodle Tree 2: Deluxe Plus:

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Una nuova minaccia incombe su Wood Land: una sostanza nera assorbe vita ed energia dalle creature viventi!

Sarai abbastanza abile per aiutare Woodle nel suo tentativo di respingere questa nuova forza malvagia?

Esplora degli scenari fantastici e trova un modo per riportare l'equilibrio in questa nuova avventura open world con elementi GDR.

Viaggia attraverso immense foreste e deserti, colline e spiagge, dalle montagne più alte agli oceani più profondi, incontrando nuovi personaggi che ti aiuteranno nella tua personale avventura mentre affronti temerari nemici.

Leggiamo quali sono le caratteristiche principali di Woodle Tree 2: Deluxe Plus:

Un vasto mondo da esplorare liberamente!

Sezioni platform completamente ridisegnate anche per i giocatori più hardcore in questa nuova edizione Deluxe

Nuove abilità con cui risolvere intricati puzzle

Potenziamenti e oggetti per rafforzare Woodle e la sua Foglia

Co-op locale fino a 4 giocatori per poter giocare l'avventura principale insieme ai tuoi amici!

Nuovi bizzarri personaggi che incontrerai durante la tua missione: ti aiuteranno o ti ostacoleranno?

Woodle Tree 2 Deluxe Plus su Steam