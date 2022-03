Steam Next Fest torna a giugno 2022 con centinaia di demo

Valve ha annunciato che la Steam Next Fest tornerà a giugno 2022. Si tratta di una notizia che non stupisce, visto l'enorme successo delle passate edizioni, ma è bello sapere che tra il 13 e il 20 giugno i giocatori PC potranno provare una grande quantità di demo e vedere gli sviluppatori giocare ai loro titoli, commentandoli in diretta, il tutto tramite la piattaforma di Valve. In fondo è una bella festa per il videogioco tutto. Leggiamo l'annuncio dell'evento:

Annunciamo il Next Fest di Steam, una celebrazione di più giorni dei giochi in arrivo. Esplora e gioca a centinaia di demo, guarda le trasmissioni degli sviluppatori e chatta con i team sui loro giochi in via di sviluppo. Presto su Steam.

Non mancare! Il Next Fest avrà luogo tra il 13 e il 20 giugno 2022 alle 19. Iscriviti qui per ricevere un promemoria al momento dell'inizio del Next Fest di Steam, il 13 giugno. A presto!

Andando sulla pagina ufficiale dell'annuncio, è possibile impostare anche un promemoria per essere avvisati dell'avvio dell'evento.

Da notare che le giornate dell'evento sembrano essere state messe nel periodo in cui solitamente si svolge l'E3, che di suo quest'anno non ha ancora delle date ufficiali. In realtà non è chiaro nemmeno se si svolgerà, visto che è di nuovo stato annunciato come un evento virtuale, ma a oggi mancano completamente dettagli in merito. Ci rifaremo con le demo di Steam.