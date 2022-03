Impossible Mission 3 torna in sviluppo, la telenovela continua

Impossible Mission 3 è tornato in sviluppo, come annunciato dalla software house Icon64. Ormai sembra una vera e propria telenovela. A 8-bit, naturalmente. La lavorazione di questo gioco appare abbastanza travagliata, quantomeno dal punto di vista legale, nonostante sia un piccolo progetto per Commodore 64.

Come ricorderete, lo sviluppo di Impossible Mission 3 era stato interrotto per questioni riguardanti il copyright. Sostanzialmente un soggetto terzo aveva accampato diritti sulla proprietà intellettuale, rendendo di fatto insostenibile continuare a lavorarci (parliamo di un gioco che probabilmente venderà poche centinaia di copie).

L'etichetta BMG ha però documentato che è lei a detenere il diritti su Impossible Mission, rendendo possibile proseguire il progetto e, anzi, accollandosi tutti gli oneri in caso di problemi legali.

Gli sviluppatori stessi hanno invitato a rivolgersi a BMG o a code10 digital chiunque abbia qualcosa da dire sullo sviluppo di Impossible Mission 3.