Crimesight, data d'uscita e nuovo trailer per il gioco investigativo PvP di Konami

Crimesight torna a mostrarsi in un nuovo trailer che comunica anche la data d'uscita del particolare gioco investigativo PvP di Konami, il quale arriverà decisamente presto visto che è atteso per il 14 aprile 2022 su PC attraverso Steam.

Annunciato da Konami lo scorso giugno, Crimesight è una sorta di avventura investigativa pone i giocatori uno contro l'altro in un contesto PvP, con uno che assume il ruolo di colpevole incaricato di effettuare un omicidio e l'altro che deve prevenirlo, in una lotta serrata a colpi di deduzione e strategia tra due intelligenze artificiali: "Moriarty", il colpevole, e "Sherlock", l'indagatore.

Ambientato a Londra nel 2075, Crimesight mette in scena un mondo in cui il crimine è stato ridotto del 90% grazie all'uso della "Foresight AI", un'intelligenza artificiale in grado di prevedere le azioni criminali basandosi su informazioni trovate in rete.

Tuttavia, sembra che questo sviluppo delle intelligenze artificiali porti a un altro rischio, mettendo in scena una vera e propria battaglia tra due AI: Sherlock da una parte, ovvero il sistema di indagine più avanzato presente in quel momento, e Moriarty dall'altra, un'intelligenza artificiale deviata e intenzionata a perpetrare crimini che non possono essere previsti.

In Crimesight dobbiamo dunque seguire alternativamente le due linee contrapposte dell'IA colpevole, che deve cercare di effettuare il crimine evitando di essere scoperto attraverso i sistemi di sicurezza, e l'IA Sherlock che deve scoprire cosa sta succedendo e prevenire il crimine. Il tutto si svolge attraverso un particolare gioco di deduzione con elementi strategici a turni, nel quale i giocatori possono controllare alcuni dei 6 personaggi presenti (le "pedine") bloccati all'interno di un ampio scenario chiuso.

Potete conoscere meglio questo particolare multiplayer asimmetrico leggendo il nostro provato della beta chiusa pubblicato l'estate scorsa, in attesa dell'arrivo di Crimesight in versione definitiva previsto per il 14 aprile 2022.