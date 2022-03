Avowed e Contraband usciranno nel 2023 secondo Jeff Grubb, State of Decay 3 forse no

Avowed e Contraband sono stati menzionato da Jeff Grubb di recente, riferendo che entrambi i giochi sarebbero previsti per il 2023 a questo punto, mentre per State of Decay 3 è probabile che si vada all'anno successivo.

Non c'è ovviamente nulla di ufficiale in tutto questo, ma le informazioni arrivano dal podcast di Jeff Grubb e Rand al Thor, Xbox Two, da cui a volte sono emersi dettagli che si sono verificati attendibili, dunque prendiamo in considerazione anche queste informazioni pur considerandole semplici voci di corridoio e speculazioni.

Secondo Grubb, Avowed è sempre stato previsto per il 2023 e la cosa non dovrebbe essere cambiata nel frattempo, mentre Contraband avrebbe subito un posticipo.

Il nuovo action game di Avalanche, presentato all'E3 2021 e sviluppato in esclusiva per PC e Xbox, era previsto inizialmente per il 2022 ma è stato rinviato al 2023.

Tutto questo, tuttavia, sarebbe avvenuto "internamente", considerando che non c'era nessun periodo di uscita ufficiale riguardante Contraband, almeno tra le informazioni diffuse al pubblico. In mezzo alle varie indicazioni sulle uscite è spuntato anche State of Decay 3: il gioco, di cui Phil Spencer sembra essere particolarmente entusiasta, difficilmente arriverà nel 2023.

"Penso ancora che State of Decay sia un gioco del 2024 probabilmente, ma chissà, potrebbe sorprenderci", ha affermato. Prendiamo comunque tutto come semplici voci di corridoio.