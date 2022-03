State of Decay 3: Phil Spencer è "incredibilmente entusiasta" di come sta procedendo lo sviluppo

State of Decay 3 è stato annunciato circa due anni fa, ma da allora il gioco di Undead Labs è sparito dai radar. Tuttavia questo non significa che i lavori sono a un punto morto, ma anzi a quanto pare stanno procedendo alla grande, stando alle parole di Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft.

Durante l'ultimo episodio del podcast XboxEra, Spencer ha parlato di State of Decay 3 offrendo alcune opinioni sul gioco, affermando che "incredibilmente entusiasta" di come sta progredendo lo sviluppo del titolo.

"Questa probabilmente non è una sorpresa per le persone che mi hanno visto giocarci, ma sono stato un grande fan di State of Decay 2... guardando a State of Decay 3, sono incredibilmente entusiasta di alcuni dei progressi che faranno (Undead Labs, ndr)", afferma Spencer.

State of Decay 3, un'immagine tratta dal primo trailer ufficiale

"Hanno questo schema: anche se non abbiamo mostrato molto di State of Decay 3 hanno parlato di cosa vogliono fare, lo hanno fatto dal primo al secondo capitolo e dal secondo al terzo. È un gioco che mi piace molto giocare, sono un grande giocatore cooperativo, adoro costruire, reperire risorse... e sono davvero entusiasta di dove sta andando questa squadra."

Al momento State of Decay 3 non ha ancora un periodo di uscita confermato. A inizio anno, è stato confermato l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 per lo sviluppo del gioco.