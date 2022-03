iPhone 14: chip A16 solo su Pro, modelli standard ancora con A15 per un analista

iPhone 14 sarà equipaggiato con il nuovo e potentissimo chip A16 solo nella versione Pro, mentre i modelli standard manterranno il precedente A15 Bionic, stando a quanto dichiarato dal noto analista Ming-Chi Kuo.

A pochi giorni dall'annuncio di iPhone SE con chip A15 Bionic, pare dunque che Apple continuerà a utilizzare l'attuale SoC anche sui prossimi dispositivi, la cui presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a settembre.

Il chip non sarà tuttavia l'unica differenza fra modelli Pro e standard di iPhone 14: sebbene tutti i terminali saranno dotati di 6 GB di RAM, la memoria sarà di tipo LPDDR5 su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, LPDDR4X su iPhone 14 e 14 Max.

Si tratterà in ogni caso di un sostanziale passo in avanti per i modelli standard, visto che su iPhone 13 e iPhone 13 Max la memoria RAM disponibile ammonta a 4 GB. Certo, le versioni Pro potranno contare su di una velocità dei moduli superiore di una volta e mezzo.

Sulla questione delle memorie le anticipazioni di Ming-Chi Kuo contrastano con quelle di un altro noto analista, Jeff Pu, secondo cui la prossima generazione di iPhone sarà dotata di 8 GB di RAM, quantomeno nei modelli Pro, come i Samsung Galaxy S22.