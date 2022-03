iPhone SE, nuovo modello con chip A15 Bionic annunciato da Apple

iPhone SE è stato annunciato con un nuovo modello da Apple. Lo smartphone "economico" sarà equipaggiato in questo caso con il chip A15 Bionic, lo stesso montato sul ben più costoso iPhone 13.

Come per l'iPhone 13, il nuovo dispositivo offrirà prestazioni superiori a qualsiasi competitor, in qualsiasi fascia di prezzo. Parliamo infatti di un processore a 6 core che risulta 1,8 volte più veloce di iPhone 8.

Il display da 4,8 pollici utilizza il vetro più duro presente su smartphone sia sul frontale che sul retro, lo stesso di iPhone 13 e iPhone 13 Pro. È presente il pulsante Home con Touch ID, mentre batteria e supporto 5G risultano migliorati.

iPhone SE, il nuovo modello

La fotocamera da 12 megapixel utilizza la tecnologia Deep Fusion per ottimizzare la resa delle superfici e dei dettagli, mentre lo Smart HDR va a migliorare ulteriormente la chiarezza e i colori dello scatto.

Disponibile negli USA a partire dal 18 marzo, il nuovo iPhone SE potrà essere acquistato nelle colorazioni Midnight Blue, Starlight White e Product Red.