Century: Age of Ashes arriva su Xbox Series X e S, con cross-play

Century: Age of Ashes è disponibile da oggi anche per Xbox Series X e S, con già abilitata l'opzione per il cross-play con i giocatori PC. In questo modo entrando in gioco non rischierete di trovare i server vuoti.

Come la versione PC, anche quella Xbox è completamente free-to-play, quindi è possibile scaricarla senza costi dal Microsoft Store e iniziare subito a giocare. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco multiplayer in cui i giocatori si sfidano guidando dei possenti draghi.

Guardiamo un filmato relativo alla versione Xbox:

Oltre al lancio della versione Xbox Series X e S, lo sviluppatore Playwing ha reso anche noti i numeri della versione PC, che pare abbia raccolto più di un milione di giocatori dal lancio.

Da notare che a partire dal 14 marzo 2022 gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare gratuitamente l'Hjørrani Savannah Bundle che include 500 gemmem, un booster dei punti esperienza che dura 14 giorni e l'Epic Hjørrani Savannah Dragon.

Playwing ha promesso anche che nei prossimi mesi pubblicherà dei nuovi contenuti per tutte le versioni di Century: Age of Ashes, facendo partire anche la prima Stagione ufficiale del gioco.