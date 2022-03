State of Play, che giochi PS5 e PS4 vedremo nell'evento di domani?

Sony ha annunciato un nuovo State of Play per domani, 9 marzo, e c'è grande curiosità sui giochi per PS5 e PS4 che vedremo nel corso dell'evento. Quali sono i più quotati?

Cominciamo col dire che la notizia stessa dell'annuncio dello State of Play era stata largamente anticipata da vari leaker, dunque per logica rimaniamo in quest'ambito e puntiamo subito sull'atteso trailer di Hogwarts Legacy, che alcuni danno come sicuro al 100%.

L'action RPG sviluppato da Avalanche Software e ispirato all'universo di Harry Potter è particolarmente atteso dai tantissimi fan del Wizarding World, e con la spinta del film Animali Fantastici: I Segreti di Silente (qui il nuovo trailer) potrebbe fare davvero bene, specie se l'uscita non verrà fissata troppo in là.

Dopodiché viene dato come molto probabile un nuovo video di Final Fantasy 16, annunciato nel settembre del 2020 ma poi scomparso dai radar, tanto che molti pensano non ce la farà ad arrivare entro la fine di quest'anno. Ne sapremo di più domani sera?

Final Fantasy 16, il protagonista del gioco

Un altro annuncio di cui si parla parecchio è quello relativo a Resident Evil 4 Remake, che dovrebbe essere protagonista di un reveal appunto quest'anno e che i fan della serie Capcom attendono con particolare trepidazione, visti gli ottimi presupposti e la capacità del team di sviluppo di realizzare ottimi rifacimenti.

Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine difficilmente verranno mostrati, sebbene un teaser non ci dispiacerebbe affatto, ma a proposito di teaser forse i tempi sono maturi per il tanto discusso remake di The Last of Us, che avrà una storia più lunga e una grafica strepitosa secondo gli ultimi rumor. C'è anche da cavalcare anche l'onda della serie televisiva, del resto.

The Last of Us, Ellie

Infine si parla giustamente di God of War: Ragnarok, in uscita nel 2022 e dunque il candidato perfetto a essere presentato in questo State of Play. Oppure magari Sony sta pensando a un evento più grosso? E quali giochi pensate verranno mostrati domani? Parliamone.

