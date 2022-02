The Last of Us Remake per PS5: storia più lunga e grafica strepitosa, per un rumor

The Last of Us Remake, il tanto chiacchierato rifacimento del capolavoro di Naughty Dog per PS5, vanterà una storia più lunga e migliorata, nonché una grafica assolutamente strepitosa, superiore a quella di The Last of Us 2: lo riferisce il leaker Foxy.

In arrivo nella seconda metà del 2022 per un insider, The Last of Us Remake non si limiterà insomma a rifare il trucco all'action survival pubblicato originariamente su PS3, bensì apporterà modifiche importanti anche alla componente narrativa.

"Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente da Sony, a quanto ho sentito The Last of Us Remake migliorerà in maniera sostanziale la trama originale, avrà una durata superiore e una fedeltà visiva che supera di molto il bellissimo The Last of Us 2", ha scritto Foxy.

Un utente ha chiesto chiarimenti sulle modifiche alla storia, ipotizzando che Sony abbia voluto apportarle per avvicinare il nuovo gioco alla serie TV di The Last of Us, che come sappiamo cambierà alcuni dettagli rispetto a ciò che conosciamo.

Foxy ha risposto che i cambiamenti potrebbero riguardare magari l'introduzione di nuovi personaggi e ciò che tale scelta implicherebbe, ma ha anche detto di disporre di poche informazioni al momento per poter fornire dettagli certi.

Per quanto riguarda infine la natura del progetto, il leaker ha detto di aver sentito parlare unicamente della versione PlayStation 5 di The Last of Us Remake, ma che un'edizione PS4 non è necessariamente esclusa e bisognerà attendere per capire come stanno le cose.