Uncharted, il film: Holland e Druckmann parlano di un film originale ma ispirato ai videogame

Neil Druckmann - co-presidente di Naughty Dog - e Tom Holland - attore protagonista - si sono uniti per raccontarci alcuni dettagli del nuovo film di Sony, Uncharted, in arrivo nei cinema italiani il 17 febbraio 2022. Il video è stato condiviso tramite Twitter e potete vederlo qui sotto.

Druckmann spiega di aver iniziato a lavorare al franchise di Uncharted nel 2006, quando il team stava cercando di capire come creare un blockbuster cinematografico in formato videoludico. Holland a quel punto aggiunge che nel trasformare il gioco in una pellicola si sono resi conto che era già molto cinematografico e quindi aveva già un'idea di partenza di come il film sarebbe dovuto essere, ma la parte più difficile da ricreare è stata "il vero cuore del gioco".

Holland afferma che la sua parte preferita è la presenza di piccoli enigmi da risolvere, una delle caratteristiche fondamentali dell'avventura di Nathan Drake. Druckmann afferma invece che la parte più importante per lui era di mantenere Nathan il più umano possibile, per fare in modo che gli spettatori potessero immedesimarsi in lui. Il co-presidente afferma che adora il fatto che questo film sia un racconto delle origini del personaggio, del suo essere un barman con sogni ben più grandi del proprio lavoro quotidiano. Holland spiega che potremo veramente capire perché Drake vuole lasciare la propria vita ordinaria alle spalle e partire all'avventura, nulla sarà dato per scontato.

Holland ammette anche che era molto nervoso di incontare l'originale Nathan Drake, ovvero Nolan Ramsey North, che ha dato supporto all'attore e lo ha aiutato a "ereditare" il ruolo di Nathan. Viene poi mostrata anche Chloe, che sarà parte del film.

Druckmann spiega anche che la cosa bella del film è che prende ispirazione dai giochi ma li reinterpreta. "I fan del gioco saranno impressionati da questa versione originale", dice Holland. Il video si conclude ricordando le versioni remaster di Uncharted 4 e Uncharted L'eredità Perduta, parte di Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri.